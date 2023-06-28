Гачинский — о Мишине и Тарасовой: надо быть дураком, чтобы не пользоваться их советами

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2011 в мужском одиночном катании, тренер Артур Гачинский рассказал, что даёт своим ученикам советы, полученные им от тренеров Алексея Мишина и Татьяны Тарасовой.

«Конечно, даю своим ученикам советы, которые давал мне Алексей Николаевич Мишин. Даю советы, которые мне давала Татьяна Анатольевна Тарасова. Естественно, пользуюсь. Надо быть дураком, чтобы не пользоваться их советами. Это люди, которые прошли огонь, воду, медные трубы. У них настолько колоссальный жизненный опыт который они делят между собой и своими учениками, что надо быть дураком, чтобы не пользоваться их советами. Я бы так прямо и сказал!» — сказал Гачинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.