Гачинский объяснил, почему среди российских одиночников выросла конкуренция

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2011 в мужском одиночном катании, тренер Артур Гачинский высказался о конкуренции в российском мужском одиночном катании.

«Заметно, что в российском мужском одиночном катании появилась высокая конкуренция. Все лидеры в нашей сборной выступают на одних и тех же соревнованиях. Просто у нас не было таких турниров раньше, когда были международные старты. Не было соревнований, когда, скажем, вся вышка фигурного катания России была на одном турнире. Каждый из них разбивался по этапам Гран-при, и конкуренцию мы могли наблюдать только на чемпионате России, когда все спортсмены сойдутся на одном старте.

А сейчас международных соревнований для нас нет, и все спортсмены выступают у нас, их уже не разбить. Каждый старт в итоге был очень интересным, так как там была верхушка наших спортсменов», — сказал Гачинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.