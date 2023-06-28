«Можно стоя ей аплодировать». Гачинский оценил выступления Туктамышевой в последние сезоны

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2011 в мужском одиночном катании, тренер Артур Гачинский высказался о выступлениях российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в прошлых сезонах.
«То, что Туктамышева оказалась на пьедестале чемпионата России в прошлом сезоне — так это её заслуга, заслуга всей тренерской команды, которая с ней работала. В предыдущих сезонах, когда у нас были международные соревнования, она попала на пьедестал чемпионата мира — это супер! Можно только стоя ей аплодировать», — сказал Гачинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
26-летняя Туктамышева в сезоне-2022/2023 стала бронзовым призёром двух основных соревнований — чемпионата страны и финала Гран-при России. На чемпионате мира – 2021 Елизавета завоевала серебряную медаль.
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