«Можно стоя ей аплодировать». Гачинский оценил выступления Туктамышевой в последние сезоны

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2011 в мужском одиночном катании, тренер Артур Гачинский высказался о выступлениях российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в прошлых сезонах.

«То, что Туктамышева оказалась на пьедестале чемпионата России в прошлом сезоне — так это её заслуга, заслуга всей тренерской команды, которая с ней работала. В предыдущих сезонах, когда у нас были международные соревнования, она попала на пьедестал чемпионата мира — это супер! Можно только стоя ей аплодировать», — сказал Гачинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

26-летняя Туктамышева в сезоне-2022/2023 стала бронзовым призёром двух основных соревнований — чемпионата страны и финала Гран-при России. На чемпионате мира – 2021 Елизавета завоевала серебряную медаль.