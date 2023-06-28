Гачинский: Россия прикладывает колоссальные усилия, чтобы поддержать фигурное катание

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2011 в мужском одиночном катании, тренер Артур Гачинский высказался о поддержке российского фигурного катания со стороны государства.

«То, как предыдущий сезон прошёл и как будет происходить следующий, показывает, что у нас всё же очень большая финансовая поддержка каждого турнира. Очень большая. А это мотивация. Даже на юниорском уровне первое, второе и третье места имеют призовые. Всегда приятно, хорошо проделав свою работу, получить вознаграждение. Это здорово!

Также каждый спортсмен выбирает свой путь, которому следовать дальше. Кто-то хочет стать доктором, кто-то компьютерным гением, кто-то тренером по фигурному катанию. И тут продолжение карьеры даже в текущих условиях, если ты хочешь стать тренером, всё равно приносит знания. Знания от своего тренера, своего педагога, своей команды. Знания, которыми в будущем будешь пользоваться, будучи тренером. К тому же поступать в институт физической культуры всегда приятнее, когда у тебя за спиной багаж знаний и звание мастера спорта России. Это ещё один бонус, чтобы кататься.

Поэтому каждый выбирает свою дорогу и кем хочет стать, а наша страна прикладывает колоссальные усилия, чтобы поддержать фигурное катание», — сказал Гачинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.