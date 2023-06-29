Бестемьянова: если нас не включили в списки сейчас, то вряд ли внесут в октябре

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на опубликованные списки распределения фигуристов по этапам серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024.

«Я думаю, что шансов на участие наших фигуристов в этапах Гран-при практически нет, в них будут участвовать только свои, зарубежные спортсмены. Если нас не включили в списки сейчас, то вряд ли внесут в октябре. Так не бывает. А на заседании ISU в октябре, видимо, будет идти разговор только о возможности участия наших фигуристов в чемпионатах Европы и мира», – приводит слова Бестемьяновой «РИА Новости Спорт».

Напомним, вчера, 28 июня, появилась информация о недопуске российских и белорусских фигуристов Международным союзом конькобежцев (ISU) к участию в серии Гран-при в предстоящем зимнем сезоне.