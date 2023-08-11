Загитова, Авербух и Мозер — участники встречи в честь 100-летия московского спорта

Сегодня, 11 августа, в общественном штабе Сергея Собянина в честь 100-летия московского спорта прошла встреча с известными фигуристами: Ниной Мозер, Ильёй Авербухом и Алиной Загитовой, в ходе которой обсудили развитие Московской школы фигурного катания и создание необходимой инфраструктуры для тренировок в столице.

«Поход на каток стал по-настоящему семейным видом отдыха для многих москвичей. Катание на коньках – уже новогодняя традиция, обязательный атрибут зимнего праздника. Но что ещё важнее – это шаг к здоровому образу жизни и спорту для сотен тысяч людей», – приводит слова Авербуха московский штаб «Единой России».

«Возможность бесплатно выйти на лёд рядом с домом возродила среди горожан моду на фигурное катание. И это пример правильной городской политики, которая приносит плоды не только нашему виду спорта. По всей Москве – и это видно невооружённым взглядом – развиваются площадки, где жители с удовольствием занимаются физкультурой», – приводит слова Загитовой московский штаб «Единой России».