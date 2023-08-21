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Фигурист Кутовой поделился эмоциями от съёмок в клипе участницы «Детского Евровидения»

Фигурист Кутовой поделился эмоциями от съёмок в клипе участницы «Детского Евровидения»
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Призёр этапа Гран-при ISU среди юниоров, призёр финала Кубка России среди юниоров фигурист Андрей Кутовой, занимающийся в школе Тамары Москвиной под руководством Вероники Дайнеко, рассказал об опыте съёмок в музыкальном клипе у участницы «Детского Евровидения» Софьи Феськовой.

«Я являюсь участником проекта «Герои с нашего двора», и София Феськова – тоже. Её клип посвящен спорту, и в съёмках принимали участие спортсмены из различных видов, в том числе и из фигурного катания. Именно поэтому и позвали меня. Проходило всё в очень приятной обстановке, мы встретились на льду, я поучил её кататься, и мы отсняли мои элементы под её песню. Я считаю, что вышло очень красиво, хотелось бы повторить такой опыт в будущем», – сказал Кутовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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