Виктории Синициной подарили игрушку гуся в человеческий рост
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Фигуристка Виктория Синицина опубликовала в своём телеграм-канале видео, в котором показала подаренную игрушку гуся. Она сообщила, что получила подарок на ледовом шоу.
Видео доступно в телеграм-канале Виктории Синициной.
Также фигуристка показала своего пса — Марса, который бросался на игрушечного гуся.
Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, — олимпийская чемпионка в команде и серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду, чемпионка мира – 2021, двукратная чемпионка Европы (2020, 2022), двукратная чемпионка России (2019, 2020). Также дуэт занимал второе место на чемпионате мира 2019 года и в финале Гран-при 2018 года. Кроме того, пара выигрывала бронзовые медали на командном чемпионате мира 2019 года.
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