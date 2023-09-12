Фигурист Устенко рассказал о работе над программой с польским актёром Марчином Руем

Российский фигурист, победитель финала Кубка России в танцах на льду Евгений Устенко высказался о новой произвольной программе по фильму «Форма воды».

«Все образы, которые ребята из нашей группы показывают в программах – это всё Мартин. Он актёр, с каждым он работает индивидуально, у Кати своя работа, у меня своя. Основная моя задача очень интересная – показать чувственную сторону программы с помощью рук, кистей, пальцев. Основные эмоции, которые будет переживать мой персонаж, нужно будет передавать не только и не столько лицом, сколько пластикой и положением рук», – сказала Устенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, танцевальный дуэт Миронова и Устенко тренируются в группе Елены Соколовой в Санкт-Петербурге, они являются членами основного состава сборной России в текущем сезоне. На прошлогоднем чемпионате России, который прошёл в Красноярске, Миронова и Устенко заняли пятое место.