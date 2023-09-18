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Попова считает дуэт Хавронина/Нарижный самым перспективным по итогам контрольных прокатов

Попова считает дуэт Хавронина/Нарижный самым перспективным по итогам контрольных прокатов
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Экс-фигуристка, хореограф и тренер Бетина Попова поделилась мнением по итогам контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые состоялись 16-17 сентября в ДС «Мегаспорт» имени А.В. Тарасова.

Перспективным показался фигуристке танцевальный дуэт Ирины Хаврониной и Девида Нарижного. По словам Поповой, учитывая, что вместе они катаются не так давно, их дуэт произвёл положительное впечатление.

Также, по мнению Поповой, интересно будет наблюдать за новой парой Василисы Кагановской и Максима Некрасова, прекратившими выступления с Валерием Ангелополом и Елизаветой Пасечник соответственно. «В целом на кого я ставила, выглядели на прокатах ярче всех», — цитирует победительницу Универсиады в Красноярске ТАСС.

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