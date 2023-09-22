Фигурист Семён Соловьёв рассказал о работе с хореографом группы Алексея Мишина

Ученик Артура Гачинского, российский фигурист Семён Соловьёв рассказал о работе с хореографом Татьяной Прокофьевой.
Прокофьева входит в тренерский штаб Алексея Мишина, под руководством которого занимался Гачинский. В своём первом старте среди взрослых Соловьёв выиграл первый этап Кубка Санкт-Петербурга, получив за свой прокат 246,10 балла. В прошлом году стал бронзовым призёром финала Гран-при среди юниоров.
«Почему сегодня выводила на старт Татьяна Прокофьева? Она наш тренер теперь, уже недели три — месяц как с нами работает. Что могу сказать о сотрудничестве? Это интересно, это что-то новое, я считаю, что улучшилась хореография благодаря ей, над той же самой короткой мы много работали — упражнения на руки, на выезды и многое другое», — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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