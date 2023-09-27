Боброва: Ангелопол мне сказал: «Всё, что надо знать, — что не я предложил этот контракт»

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась по поводу инцидента с фигуристом Валерием Ангелополом.

В начале сентября 19-летний спортсмен объявил о прекращении сотрудничества с Василисой Кагановской и Анжеликой Крыловой.

«Я созвонилась с Валерой. Он очень интересно мне сказал: «Всё, что нужно знать, – то, что не я предложил этот контракт». У меня сразу возник вопрос: раз он подтвердил, что контракт предложила их тренер Анжелика Крылова, то в каком варианте она его предложила? Мне почему-то сразу казалось, что, когда у них в начале сезона уже были некие проблемы в паре и шло к разрыву, Анжелике могло это настолько надоесть, что она могла кинуть: «Ах, так? Давайте ещё контракт составим». Что-то вроде сарказма-шутки, как мне кажется. Но Валера принял это в лоб – без проблем, давайте составлю контракт. И вернулся с контрактом, который, естественно, никого не устроил», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».