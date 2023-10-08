Экс-россиянка Анастасия Губанова завоевала бронзу на челленджере Finlandia Trophy

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Бывшая российская фигуристка-одиночница Анастасия Губанова, ныне выступающая за сборную Грузии, завоевала бронзовую медаль на челленджере Finlandia Trophy. По сумме двух программ спортсменка набрала 179,61 балла.

Чемпионкой турнира стала представительница Южной Кореи Ким Йе Лим, ставшая первой после короткой программы и сохранившая лидерство с третьим местом по итогам произвольной — 187,91 балла. Серебро завоевала японка Ринка Ватанабэ с общим результатом в 180,36 балла.

Четвёртой стала хозяйка турнира, финская фигуристка Нелла Пелконен, которая уступила Губановой только 0,3 балла — 179,31.

Челленджер Finlandia Trophy. Женское одиночное катание

1. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 187,91.

2. Ринка Ватанабэ (Япония) — 180,36.

3. Анастасия Губанова (Грузия) — 179,61.