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«Идея родилась из самой песни». Хореограф — о короткой программе Бойковой/Козловского

«Идея родилась из самой песни». Хореограф — о короткой программе Бойковой/Козловского
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Валерия Чистякова, хореограф школы Тамары Москвиной, рассказала, какую идею она вместе с Николаем Морошкиным вкладывала в новую короткую программу чемпионов Европы 2020 года Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Фигуристам поставили её ещё до того, как они решили перейти в тренерский штаб Этери Тутберидзе.

«На самом деле эту музыку мы нашли очень давно и предложили ребятам. Ребятам она тоже очень понравилась, мы решили, что будем пробовать ставить под неё. Идея родилась из самой песни. Песня «Богема» — про художника, который скучает по своей музе, с которой он жил на Монмартре, которую он рисовал обнажённой. И вот он вспоминает свои ощущения сильной влюбленности. А Саша как мираж появляется, играет с ним и потом всё равно от него ускользает, и он остаётся один», — сказала Чистякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Валерией Чистяковой выйдет завтра, 10 октября в 8:00.

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