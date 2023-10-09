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Хореограф рассказала, какая программа в фигурном катании её поразила

Хореограф рассказала, какая программа в фигурном катании её поразила
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Хореограф школы Тамары Москвиной Валерия Чистякова ответила на вопрос, какая программа в фигурном катании её поразила. Чистякова отметила выступление олимпийских чемпионов по фигурному катанию, пятикратных чемпионов мира французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона под композицию Made for love.

«Танец Пападакис/Сизерона под Made for love. Это тот случай, когда ты наблюдаешь за фигуристами и забываешь, что это спорт. Это очень красиво! Они для этой постановки приглашали профессиональную танцовщицу по вакингу, она помогала им с хореографией. Видно, что они в этом стиле разбираются, а не просто выучили какие-то движения для программы. Это супер круто», — сказала Чистякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Валерией Чистяковой выйдет завтра, 10 октября в 8:00.

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