«Он высокий, красивый, худой. У нас все пазлы сошлись». Хореограф — о программах Угожаева

Валерия Чистякова, хореограф школы Тамары Москвиной, рассказала, как создавались программы фигуриста Николая Угожаева.

«У Коли прекрасный тренер Дмитрий Хромин, который нам с Николаем Морошкиным очень доверяет, за что ему огромное спасибо. Поэтому я не стесняюсь предлагать что-то интересное. Для короткой программы я предложила образ шахматиста — вдохновилась этой идеей после сериала «Ход королевы». Но наша программа не связана с сериалом. Я нашла историю советского шахматиста Михаила Таля — Коля даже похож на него в молодости. Мы смотрели очень много референсов, игр шахматистов. Наблюдали за тем, как они сидят, как они думают, где у них руки. Мы показывали всё это Коле, объясняли, какой у него должен быть взгляд, какое напряжение он должен показывать. Мне кажется, очень хорошая программа получилась, и Коле она нравится.

А на произвольную вдохновил показ Yves Saint Laurent 2021 года, точнее видео, которое они сделали в рамках показа. Мне безумно понравилась музыка Себастиана — это очень талантливый музыкант. Мы решили сделать такую модельную историю. Коля сам очень высокий, красивый, худой. У нас все пазлы сошлись. А когда у Коли получается отключить напряжение и слиться с музыкой — получается завораживающе», — сказала Чистякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Валерией Чистяковой выйдет сегодня, 10 октября, в 8:00.