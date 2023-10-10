Хореограф школы Москвиной рассказала, какие программы ей понравились на открытых прокатах

Валерия Чистякова, хореограф школы Тамары Москвиной, поделилась впечатлениями от представленных программ на контрольных прокатах сборной России, которые прошли в Москве.

«У мальчиков мне понравилась короткая программа Марка Кондратюка, где он Тореадор. Она сделана хорошо, видно, что он чувствует эту испанскую корриду. Из девочек было очень приятно посмотреть на Лизу Туктамышеву. Очень красиво она скатала, глаз отдыхал. У пар, безусловно, мне понравились Бойкова/Козловский и наши Мишина/Галлямов — очень хорошо в короткой программе себя показали. Как хореограф могу сказать, что это классная работа. В танцах мне понравились Морозов/Ерёменко. Они очень слаженные, красивые», — сказала Чистякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Валерией Чистяковой выйдет сегодня, 10 октября, в 8:00.