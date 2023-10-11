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Блинникова и Карпов лидируют среди пар на 1-м этапе юниорского Гран-при России

Стартовый день первого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Уфе завершился соревнованиями спортивных пар юниоров в короткой программе. Лидерство уверенно захватили Алиса Блинникова и Алексей Карпов из Санкт-Петербурга, получившие за свой прокат 64,22 балла.

На втором и третьем местах расположились пары из Пермского края Елизавета Романова / Валерий Назаров и Кира Доможирова / Илья Вегера.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Первый этап. Уфа

Спортивные пары. Короткая программа

1. Алиса Блинникова / Алексей Карпов (Санкт-Петербург, «Академия фигурного катания») — 64,22.

2. Елизавета Романова / Валерий Назаров (Пермский край) – 57,97.

3. Кира Доможирова / Илья Вегера (Пермский край) – 56,16.

4. Майя Шегай / Игорь Шамшуров (Санкт-Петербург, «Звездный лед») – 53,31.