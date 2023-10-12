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Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу на юниорском этапе Гран-при России в Уфе

Воспитанница группы Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России среди юниоров в Уфе. Базылюк стала единственнойиз участниц соревнований, кто исполнил в программе элемент ультра-си — каскад тройной аксель – тройной тулуп.

Второе место заняла ученица Екатерины Моисеевой — Алена Принева, третьей стала фигуристка из академии «Ангелы Плющенко» Кира Трофимова.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Первый этап. Уфа

Девушки. Короткая программа

1. Маргарита Базылюк (Москва, «Хрустальный») – 73,39.

2. Алёна Принева (Москва, СШОР им. С.А. Жука) – 71,46.

3. Кира Трофимова (Московская область, «Ангелы Плющенко») – 64,85

4. Мария Красножёнова (Республика Мордовия) – 64,75

5. Екатерина Ципухина (Нижегородская область) – 61,70

6. Алиса Юрова (Липецкая область) – 61,25.