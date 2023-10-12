Николай Угожаев лидирует после короткой программы на юниорском этапе Гран-при России в Уфе

Фигурист из Санкт-Петербурга Николай Угожаев с чистым прокатом выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при России среди юниоров в Уфе. Второй результат показал Эдуард Карартынян, занимающийся в группе Светланы Соколовской. Третьим стал ещё один представитель Санкт-Петербурга Илья Строганов.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Первый этап. Уфа

Юноши. Короткая программа

1. Николай Угожаев (Санкт-Петербург, Клуб Москвиной) – 87,59.

2. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) – 77,44.

3. Илья Строганов (Санкт-Петербург, «Звездный лед») – 76,87.

4. Максим Бадави (Санкт-Петербург, «Академия фигурного катания») – 73,29.

5. Андрей Коцин (Санкт-Петербург, «Звездный лед») – 72,81.

6. Кирилл Кропылев (Москва, «Легенда») – 72,61.