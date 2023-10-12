Николай Угожаев лидирует после короткой программы на юниорском этапе Гран-при России в Уфе
Фигурист из Санкт-Петербурга Николай Угожаев с чистым прокатом выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при России среди юниоров в Уфе. Второй результат показал Эдуард Карартынян, занимающийся в группе Светланы Соколовской. Третьим стал ещё один представитель Санкт-Петербурга Илья Строганов.
Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Первый этап. Уфа
Юноши. Короткая программа
1. Николай Угожаев (Санкт-Петербург, Клуб Москвиной) – 87,59.
2. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) – 77,44.
3. Илья Строганов (Санкт-Петербург, «Звездный лед») – 76,87.
4. Максим Бадави (Санкт-Петербург, «Академия фигурного катания») – 73,29.
5. Андрей Коцин (Санкт-Петербург, «Звездный лед») – 72,81.
6. Кирилл Кропылев (Москва, «Легенда») – 72,61.
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