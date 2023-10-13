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Ученица Тутберидзе выиграла соревнования юниорок на первом этапе Гран-при России в Уфе

В Уфе на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 завершились соревнования юниорок. Победу по итогам двух выступлений одержала 12-летняя российская фигуристка Маргарита Базылюк. Спортсменка в общей сложности набрала 228,59 балла.

Второе место по итогам соревнований заняла фигуристка Алёна Принёва, набравшая 204,20 балла. Третьей стала Кира Трофимова. Судьи поставили спортсменке 194,53 балла.

Фигурное катание. Гран-при России. Этап 1, Уфа.

Девушки

1. Маргарита Базылюк (Москва, «Хрустальный») – 228,59 балла.

2. Алёна Принёва (Москва, СШОР им. С.А. Жука) – 204,20.

3. Кира Трофимова (Московская область, «Ангелы Плющенко») – 194,53.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.