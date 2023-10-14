Савосин захватил лидерство по итогам КП на 1-м этапе Гран-при России, Семененко идёт 2-м

В Уфе мужчины представили свои короткие программы в рамках первого этапа Гран-при России-2023/2024. По итогам прокатов на первое место неожиданно поднялся Роман Савосин, вернувшийся после годовой паузы. Судьи оценили его выступление в 100,89 балла. На втором месте идёт действующий чемпион России Евгений Семененко. Тройку лучших замыкает Андрей Мозалёв.

Савосин в своей короткой программе исполнил тройной аксель, четверной тулуп в связке с тройным тулупом и четверной сальхов.

Фигурное катание. Гран-при России, 1-й этап, Уфа. Мужчины. Короткая программа

1. Роман Савосин – 100,89 балла.

2. Евгений Семененко – 97,74.

3. Андрей Мозалёв – 97,14.

4. Глеб Лутфуллин – 87,42.

5. Макар Игнатов – 81,26.

6. Владимир Ощепков – 70,78.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию -2023/2024 доступны в Okko.