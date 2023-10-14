Петросян: рада прокатать программу под Майкла Джексона и хочу приблизиться к его движениям

Победительница финала Гран-при России, бронзовый призёр чемпионата России Аделия Петросян прокомментировала свою программу на этапе Гран-при России в Уфе и рассказала о конкуренции на соревнованиях.

«‎Программа под Майкла Джексона, и я очень рада, что выпала честь прокатать программу под музыку этого великого певца и танцора. Надеюсь, я смогу скопировать — правда, это невозможно, но хотя бы приблизиться к его движениям тела.

Тройной аксель? Хотелось бы на контрольных прокатах, но что-то пошло не так, как я планировала, и решили подготовить его к первому этапу. Я рада, что он получился здесь. Александр Ильич [Коган] сказал пару моментов, буду над ними работать.

Мне очень нравится эта программа, давно хотелось такое. Просила танцевальное что-то. Мне Даниил Маркович показал на компьютере клип Майкла Джексона, и я подумала: «Вот это да!» Мне повезло очень, я очень этому рада.

Конкуренция есть всегда — ты можешь сильно облажаться, а конкуренты откататься хорошо. Нельзя никогда расслабляться. Здесь есть девочки, с которыми можно конкурировать — Аня Фролова, София Захарова. Мне они очень нравятся, программа Ани Фроловой восхищает. Она её красиво и по-взрослому катает»‎, — сказала Петросян в беседе с корреспондентом «‎Чемпионата»‎ Анастасией Матросовой.