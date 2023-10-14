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Худайбердиева и Базин уверенно выиграли ритм-танец на первом этапе Гран-при России

В Уфе, где проходят соревнования первого этапа Гран-при России по фигурному катанию, завершились соревнования танцевальных дуэтов в ритм-танце. Лучший результат показали чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, получившие за свой прокат от судей 83,70 балла.

Более пяти баллов уступили им Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, ставшие вторыми. Третье место заняли Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.

Фигурное катание. Гран-при России. Первый этап. Уфа

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва-Самарская обл.) – 83,70.

2. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный (Московская область) – 78,37.

3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Москва) – 73,67.

4. София Качушкина/Марк Волков (Москва-Самарская обл.) – 70,85.

5. Александра Прокопец/Александр Васькович (Москва) – 68,08.

6. Ксения Краусова/Даниил Корочкин (Нижегородская область) – 59,73.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.