Петросян зажигала под Джексона, Савосин сенсационно выиграл. Фото первого этапа Гран-при

14 октября в Уфе стартовали соревнования взрослых фигуристов в рамках первого этапа Гран-при России. На лёд вышли одиночницы, одиночники и танцевальные дуэты: спортивные пары вернутся только через неделю в Красноярске.

У мужчин сенсационно захватил лидерство Роман Савосин, который легко выполнил два четверных прыжка и тройной аксель, набрав 100,89 балла. Евгений Семененко и Андрей Мозалёв делят второе и третье места с минимальным разрывом и сохраняют шансы отвоевать первое место.



После снятия Майи Хромых и Анастасии Зининой заявочный лист у женщин возглавляет Аделия Петросян, которая с большой долей вероятности выиграет турнир.

В танцах на льду тон ожидаемо задают действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин с результатом 83,70 балла. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный и Софья Леонтьева/Даниил Горелкин пока на текущих втором и третьем местах соответственно.

Лучшие кадры с прокатов — в фоторепортаже фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.