Туктамышева, Щербакова, Синицина и Кацалапов примут участие в открытии Гран-при в Омске

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова, олимпийские чемпионы, победители мирового и европейского чемпионатов Виктория Синицина и Никита Кацалапов примут участие в шоу-программе церемонии открытия второго этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске.

Ростелеком Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири» пройдёт в Омске на «Джи-Драйв-Арене». На соревнованиях выступят члены сборной России в мужском и женском одиночных, а также в парном разряде. Соревнования в танцах на этом турнире не запланированы. 21 октября спортсмены представят свои короткие программы, 22 октября — произвольные.

Церемония открытия второго этапа Гран-при пройдёт 21 октября (14:15 мск).