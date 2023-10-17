Тренерам запретили принимать в группы Ангелопола, утверждает источник

Тренерам по фигурному катанию запретили принимать в свои группы, а также оказывать профессиональную поддержку фигуристу Валерию Ангелополу. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько не связанных друг с другом источников.

Как сообщает собеседник «РИА Новости Спорт», Ангелопол хотел бы продолжить карьеру и найти себе партнёршу, но руководители ФФККР не поддерживают его в этом начинании, фигуриста не пускают ни на один каток ни к одному тренеру для поддержания формы, а все попытки Ангелопола связаться с генеральным директором ФФККР Александром Коганом не увенчались успехом.

Напомним, фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол прекратили совместные тренировки в августе 2023 года. Позднее стало известно, что Кагановская встала в пару с Максимом Некрасовым, а Ангелопол покинул тренировочную группу.