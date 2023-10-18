«Я выгорала после побед». Татьяна Тарасова рассказала о работе на Олимпийских играх

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в шоу «Коммент.Тренер» на YouTube рассказала о выгорании после Олимпийских игр.

«Я выгорала всегда. Было ли так, что получался не тот результат, как хотела? Нет. Такого не было. Второе место — позор, так говорил мой папа. У них за второе место увольняют, поэтому второго места нет. Только первое. И я выгорала после побед. После Олимпийских игр несколько недель лежала. Я знала, когда мне выйти, да и другие ждали. Но я всё равно мёртвая была», — рассказала Татьяна Тарасова в интервью.

Под руководством Тарасовой золото Олимпийских игр завоёвывали Ирина Роднина и Александр Зайцев (1976, 1980 годы), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (1988), Марина Климова и Сергей Пономаренко (1992), Илья Кулик (1998), Оксана Грищук и Евгений Платов (1998 год), Алексей Ягудин (2002).