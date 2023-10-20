Фигурист Кирилл Кропылев выиграл юниорский этап Гран-при России

Кирилл Кропылев, занимающийся под руководством тренера Виктории Буцаевой, стал победителем второго этапа юниорской серии Гран-при России в Омске. Кропылев выиграл как короткую, так и произвольную программу. Второй результат показал представитель Московской области Макар Пузин, за счёт более успешного выступления в произвольной программе на 0,08 балла опередивший Глеба Ковтуна из Тюменской области.

Фигурное катание. Гран-при России. Второй этап. Омск

Юноши

1. Кирилл Кропылев (Москва, «Легенда») – 237,09.

2. Макар Пузин (Московская область, «Наши Надежды») – 222,34.

3. Глеб Ковтун (Тюменская область) – 222,26.

4. Александр Семков (Санкт-Петербург, «Академия фигурного катания») – 217,30.

5. Тимофей Шелковников (Санкт-Петербург, «Академия фигурного катания») – 211,77.

6. Александр Чмиль (Челябинская область) — 211,17.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.