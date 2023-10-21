Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали своё выступление на этапе ГП

Российская спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов в эфире Первого канала прокомментировали своё выступление на втором этапе серии Гран-при России – 2023/2024, который проходит в Омске. Судьи оценили их прокат в 73,50 балла. Бронзовые призёры Олимпиады – 2022 стали промежуточными лидерами соревнований.

Мишина: После большого перерыва для нас было немного нервно выходить на соревнования, поэтому были допущены некоторые ошибки. Но ничего страшного, это подготовка к нашим основным соревнованиям. Нельзя всегда кататься без ошибок. Нельзя сказать, что мы довольны, но это рабочий вариант, мы видим, над чем работать.

Галлямов: Над чем работали до этого этапа? В основном делали акцент на то, чтобы накатывать программы, привыкать к новым шагам. Мы поменяли стиль программ, они абсолютно новые. За счёт прокатов на шоу в Китае мы постепенно вкатывали программу, чтобы где-то добавлять в некоторых моментах.

Мишина: Также хочу добавить, что первые соревнования или первые прокаты — это всегда показатель того, что спортсмены сделали в межсезонье. Даже съёмка на тренировках — она другая: мы катаемся без костюмов. А когда смотрим в первый раз на ТВ, в соревновательных костюмах и со зрителями, сразу видно, над чем работать. Чаще всего ощущения спортсмена отличаются от того, что есть на самом деле.

Галлямов: Работа с хореографом Ксенией Михеевой? Было действительно очень интересно, хотя изначально не совсем поняли концепцию программы, но нам стали объяснять Тамара Николаевна, все наши тренеры и Ксения. И благодаря всему нашему тренерскому составу мы поняли программу, что и как именно нужно катать.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.