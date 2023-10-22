Ученица Тутберидзе Аделия Петросян выиграла второй этап Гран-при России подряд

В Омске завершились соревнования женщин в рамках второго этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Победу в них одержала Аделия Петросян, 16-летняя ученица Этери Тутберидзе. В сумме она набрала 236,31 балла. Серебряным призёром соревнований стала действующая чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва, которая по итогам КП шла в лидерах. Тройку призёров замкнула Мария Агаева.

Фигурное катание. Гран-при России, второй этап, Омск. Женщины. Итог

1. Аделия Петросян – 236,31 балла.

2. Алина Горбачёва – 205,71.

3. Мария Агаева – 202,29.

4. София Захарова – 194,39.

5. Людмила Фурсова – 177,93.

6. Виктория Федянина – 159,30.

Отметим, что для Петросян это вторая подряд победа на этапах серии ГП России. Она является единоличным лидером общего зачёта.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.