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ISU Гран-при. Этап 1: Показательные выступления
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Ученица Тутберидзе Аделия Петросян выиграла второй этап Гран-при России подряд

Ученица Тутберидзе Аделия Петросян выиграла второй этап Гран-при России подряд
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В Омске завершились соревнования женщин в рамках второго этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Победу в них одержала Аделия Петросян, 16-летняя ученица Этери Тутберидзе. В сумме она набрала 236,31 балла. Серебряным призёром соревнований стала действующая чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва, которая по итогам КП шла в лидерах. Тройку призёров замкнула Мария Агаева.

Фигурное катание. Гран-при России, второй этап, Омск. Женщины. Итог

1. Аделия Петросян – 236,31 балла.
2. Алина Горбачёва – 205,71.
3. Мария Агаева – 202,29.
4. София Захарова – 194,39.
5. Людмила Фурсова – 177,93.
6. Виктория Федянина – 159,30.

Отметим, что для Петросян это вторая подряд победа на этапах серии ГП России. Она является единоличным лидером общего зачёта.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 2, Омск
Женщины. Произвольная программа
22 октября 2023, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
236.31
2
Алина Горбачёва
Тверская область
205.71
3
Мария Агаева
Москва
202.29
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