Ученица Тутберидзе Аделия Петросян выиграла второй этап Гран-при России подряд

В Омске завершились соревнования женщин в рамках второго этапа серии Гран-при России — 2023/2024 по фигурному катанию. Победу в них одержала Аделия Петросян, 16-летняя ученица Этери Тутберидзе. В сумме она набрала 236,31 балла. Серебряным призёром соревнований стала действующая чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва, которая по итогам КП шла в лидерах. Тройку призёров замкнула Мария Агаева.
Фигурное катание. Гран-при России, второй этап, Омск. Женщины. Итог
1. Аделия Петросян – 236,31 балла.
2. Алина Горбачёва – 205,71.
3. Мария Агаева – 202,29.
4. София Захарова – 194,39.
5. Людмила Фурсова – 177,93.
6. Виктория Федянина – 159,30.
Отметим, что для Петросян это вторая подряд победа на этапах серии ГП России. Она является единоличным лидером общего зачёта.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
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