Наталья Линичук может возглавить танцевальное отделение в академии Плющенко

Заслуженный тренер России Наталья Линичук, вернувшаяся из США, и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко планируют сотрудничество в рамках деятельности академии фигуриста. По утверждению «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько источников, ожидается, что Линичук возглавит танцевальное отделение академии и приступит к работе с ноября.

Ранее стало известно, что Евгений Плющенко планирует начать работу с победителем финала Гран-при России в танцах на льду фигуристом Валерием Ангелополом.

Наталья Линичук, ставшая в паре с Геннадием Карпоносовым олимпийской чемпионкой 1980 года в танцах на льду, а также двукратной чемпионкой мира и Европы, переехала в США в начале 90-х годов и вернулась в Россию в начале 2023 года.