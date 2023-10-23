Анжелика Крылова прокомментировала возможное сотрудничество Ангелопола и Линичук

Тренер по танцам на льду Анжелика Крылова, работавшая с победителями финала Гран-при России сезона-2022/2023 Василисой Кагановской и Валерием Ангелополом, отреагировала на новость о возможном сотрудничестве Ангелопола с Натальей Линичук.

«Наши отношения закончены, Валерий выбор сделал. Не хочу снова возвращаться к этой теме. Узнала, что у него есть вариант с возобновлением карьеры под руководством Натальи Владимировны Линичук. Остаётся только пожелать ему удачи в работе с новой партнёршей и новым тренером», — цитирует Крылову «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Валерия Ангелопола принял в свою команду Евгений Плющенко, который рассматривает вариант сотрудничества с Линичук в рамках деятельности своей академии.