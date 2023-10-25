Загитова, Синицина и Кацалапов выступят на открытии этапа Гран-при России в Красноярске

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что в церемонии открытия третьего этапа Гран-при России в Красноярске примут участие олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Этап Гран-при России в Красноярске пройдёт с 28 по 29 октября. Церемония открытия, в которой приглашённые звёзды фигурного катания исполнят показательные номера, состоится в первый день соревнований.

Ранее Загитова уже выступала на церемонии открытия первого этапа Гран-при России в Уфе, а Синицина и Кацалапов будут гостями уже третьих подряд соревнований серии.