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Фигурист Валерий Ангелопол приступил к тренировкам у Евгения Плющенко

Фигурист Валерий Ангелопол приступил к тренировкам у Евгения Плющенко
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Российский фигурист Валерий Ангелопол, прекративший выступления в паре с Василисой Кагановской в августе этого года, начал тренироваться в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, Плющенко лично курирует занятия 19-летнего российского фигуриста. Сообщается, что основным тренером Ангелопола может стать олимпийская чемпионка 1980 года Наталья Линичук. Спортсмен занимается в академии Плющенка с начала этой недели.

Ранее появилась информация, что тренерам запретили принимать Ангелопола в свои группы и предоставлять ему лёд для занятий. Ранее Ангелопол тренировался в группе Анжелики Крыловой.

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