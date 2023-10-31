Никита Кацалапов: горжусь званием «Полный кавалер Олимпийских игр»

Российский фигурист, олимпийский чемпион в командном соревновании Никита Кацалапов рассказал о самых ценных наградах в своей спортивной карьере.

«У меня вовсе не маленькая коллекция медалей, и их количество я, наверное, даже не сосчитаю. В фигурном катании самые ценные награды можно заполучить на главных турнирах. Это чемпионат России, чемпионат Европы, чемпионат мира и, конечно, Олимпийские игры. Самый, наверное, главный старт в нашей жизни — это именно Олимпиада. И у меня с Игр есть две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали. Называется всё это «Полный кавалер Олимпийских игр», я этим званием очень горжусь», — приводит слова Кацалапова StarHit.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине пара Синицина/Кацалапов завоевали золото в команде и серебро в личном турнире. Виктория и Никита – чемпионы мира – 2021, двукратные чемпионы Европы.