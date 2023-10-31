Кацалапов рассказал о занятиях с врачами-реабилитологами

Российский фигурист, олимпийский чемпион в командном соревновании Никита Кацалапов поделился, как проходит его восстановление после травм и повреждений.

«Абсолютно точно, что после некоторых травм (например, спины) восстанавливаешься довольно долго, и в моём случае со спиной стопроцентно нужен определённый подход, который обговаривается и с врачами-реабилитологами, которые всегда со мной на связи, и с тренерами. Но существует очень много обходных путей, как укрепить свой мышечный корсет. Поэтому, вообще говоря, все элементы, которые для нас заготавливают тренеры, мы делаем. Тут главное то, как ты проходишь реабилитацию и поддерживаешь тело в дальнейшем. Самое важное — держать тело всегда в тонусе и делать правильные упражнения», — приводит слова Кацалапова StarHit.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине Кацалапов в паре с фигуристкой Синициной завоевали золото в команде и серебро в личном турнире. Виктория и Никита – чемпионы мира – 2021, двукратные чемпионы Европы.