Луна Хендрикс лидирует после короткой программы на Гран-при Китая

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс стала победительницей короткой программы в одиночном катании на четвёртом этапе Гран-при ISU в Чунцине (Китай). Результат бельгийки составил 70,65 балла. На втором месте перед произвольной программой с результатом 65,09 балла идёт Ринка Ватанабэ (Япония). Замыкает тройку промежуточных лидеров Хана Ёсида (Япония) с 64,65 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Четвёртый этап. Чунцин, Китай
Женщины. Короткая программа
1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 70,65.
2. Ринка Ватанабэ (Япония) — 65,09.
3. Хана Ёсида (Япония) — 64,65.
4. Нина Петрыкина (Эстония) — 62,58.
5. Чэнь Хунъи (Китай) — 62,57.
6. Ань Сяни (Китай) — 61, 86.
7. Мэдлин Шизас (Канада) — 61,53.
8. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 59,56.
9. Екатерина Куракова (Польша) — 57,37.
10. Одри Шин (США) — 50,97.
11. Чжу И (Китай) — 50,96.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
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