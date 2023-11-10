Луна Хендрикс лидирует после короткой программы на Гран-при Китая

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс стала победительницей короткой программы в одиночном катании на четвёртом этапе Гран-при ISU в Чунцине (Китай). Результат бельгийки составил 70,65 балла. На втором месте перед произвольной программой с результатом 65,09 балла идёт Ринка Ватанабэ (Япония). Замыкает тройку промежуточных лидеров Хана Ёсида (Япония) с 64,65 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Четвёртый этап. Чунцин, Китай

Женщины. Короткая программа

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 70,65.

2. Ринка Ватанабэ (Япония) — 65,09.

3. Хана Ёсида (Япония) — 64,65.

4. Нина Петрыкина (Эстония) — 62,58.

5. Чэнь Хунъи (Китай) — 62,57.

6. Ань Сяни (Китай) — 61, 86.

7. Мэдлин Шизас (Канада) — 61,53.

8. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 59,56.

9. Екатерина Куракова (Польша) — 57,37.

10. Одри Шин (США) — 50,97.

11. Чжу И (Китай) — 50,96.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.