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Луна Хендрикс лидирует после короткой программы на Гран-при Китая

Луна Хендрикс лидирует после короткой программы на Гран-при Китая
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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс стала победительницей короткой программы в одиночном катании на четвёртом этапе Гран-при ISU в Чунцине (Китай). Результат бельгийки составил 70,65 балла. На втором месте перед произвольной программой с результатом 65,09 балла идёт Ринка Ватанабэ (Япония). Замыкает тройку промежуточных лидеров Хана Ёсида (Япония) с 64,65 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Этап 4, Чунцин, Китай
Женщины. Короткая программа
10 ноября 2023, пятница. 12:16 МСК
Идёт
1
Луна Хендрикс
Бельгия
70.65
2
Ринка Ватанабэ
Япония
65.09
3
Хана Ёсида
Япония
64.65

Фигурное катание. Гран-при ISU. Четвёртый этап. Чунцин, Китай
Женщины. Короткая программа

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 70,65.
2. Ринка Ватанабэ (Япония) — 65,09.
3. Хана Ёсида (Япония) — 64,65.
4. Нина Петрыкина (Эстония) — 62,58.
5. Чэнь Хунъи (Китай) — 62,57.
6. Ань Сяни (Китай) — 61, 86.
7. Мэдлин Шизас (Канада) — 61,53.
8. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 59,56.
9. Екатерина Куракова (Польша) — 57,37.
10. Одри Шин (США) — 50,97.
11. Чжу И (Китай) — 50,96.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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