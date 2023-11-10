Гран-при России по фигурному катанию: расписание 4-го этапа, список участников

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Завтра, 11 ноября, стартуют соревнования взрослых на четвёртом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Казани. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этапа и списком участников.

11 ноября, суббота

Мужчины. Короткая программа — 13:30.

Женщины. Короткая программа — 15:15.

Спортивные пары. Короткая программа — 17:45.

12 ноября, воскресенье

Мужчины. Произвольная программа — 13:00.

Женщины. Произвольная программа — 15:00.

Спортивные пары. Произвольная программа — 17:00.

Участники четвёртого этапа Гран-при России сезона-2023/2024 в Казани

Мужчины, одиночное катание

1. Кирилл Сарновский.

2. Владимир Ощепков.

3. Андрей Мухортов.

4. Даниил Самсонов.

5. Владислав Дикиджи.

6. Фёдор Зонов.

7. Максим Петров.

8. Григорий Фёдоров.

9. Макар Игнатов.

10. Глеб Лутфуллин.

11. Евгений Семененко.

Женщины, одиночное катание

1. Полина Свириденко.

2. Мария Талалайкина.

3. Ксения Говорова.

4. Карима Аскарова.

5. Арина Кшецкая.

6. Валерия Овчинникова.

7. Ангелина Козырева.

8. Рената Губашева.

9. Камила Валиева.

10. Алина Горбачёва.

11. Софья Муравьёва.

12. Дарья Садкова.

Спортивные пары

1. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

2. Майя Шегай/Игорь Шамшуров.

3. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.

4. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков.

5. Карина Акопова/Никита Рахманин.

6. Таисия Собинина/Денис Ходыкин.

7. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.

8. Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 доступны в Okko.