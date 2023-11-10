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Маргарита Базылюк выиграла юниорский этап Гран-при в Казани

Маргарита Базылюк выиграла юниорский этап Гран-при в Казани
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Маргарита Базылюк одержала победу на четвёртом этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. Фигуристка, одержавшая победу в короткой программе, сохранила лидерство и после произвольной, набрав в сумме 230,76 балла. На втором месте Виктория Морозова, набравшая 200,86 балла. Замыкает тройку призёров этапа Риана Кадырова, набравшая 194,74 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 4, Казань
Девушки. Произвольная программа
10 ноября 2023, пятница. 12:45 МСК
Окончено
1
Маргарита Базылюк
Москва
230.76
2
Виктория Морозова
Московская область
200.86
3
Риана Кадырова
Республика Татарстан
194.74

Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024. Казань. Четвёртый этап. Девушки. Итоговое положение

1. Маргарита Базылюк – 230,76.
2. Виктория Морозова – 200,86.
3. Риана Кадырова — 194,74.
4. Агата Петрова – 193,49.
5. Таисия Коробицына – 187,21.
6. Полина Тихонова — 181,57.
7. Елизавета Лабутина – 179,47.
8. Милана Лебедева – 176,81.
9. Арина Кудлай – 175,66.
10. Софья Титова – 174,26.

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