Маргарита Базылюк выиграла юниорский этап Гран-при в Казани
Поделиться
Маргарита Базылюк одержала победу на четвёртом этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. Фигуристка, одержавшая победу в короткой программе, сохранила лидерство и после произвольной, набрав в сумме 230,76 балла. На втором месте Виктория Морозова, набравшая 200,86 балла. Замыкает тройку призёров этапа Риана Кадырова, набравшая 194,74 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 4, Казань
Девушки. Произвольная программа
10 ноября 2023, пятница. 12:45 МСК
Окончено
1
Маргарита Базылюк
Москва
230.76
2
Виктория Морозова
Московская область
200.86
3
Риана Кадырова
Республика Татарстан
194.74
Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024. Казань. Четвёртый этап. Девушки. Итоговое положение
1. Маргарита Базылюк – 230,76.
2. Виктория Морозова – 200,86.
3. Риана Кадырова — 194,74.
4. Агата Петрова – 193,49.
5. Таисия Коробицына – 187,21.
6. Полина Тихонова — 181,57.
7. Елизавета Лабутина – 179,47.
8. Милана Лебедева – 176,81.
9. Арина Кудлай – 175,66.
10. Софья Титова – 174,26.
Комментарии
- 10 ноября 2023
-
16:54
-
16:40
-
16:08
-
15:57
-
15:49
-
15:43
-
15:34
-
14:44
-
13:55
-
12:40
-
12:28
-
12:09
-
09:19
- 9 ноября 2023
-
22:43
-
20:19
-
19:53
-
18:41
-
16:59
-
16:55
-
16:53
-
16:35
-
16:20
-
16:15
-
15:58
-
15:46
-
15:31
-
15:18
-
15:06
-
14:50
-
14:38
-
14:25
-
14:05
-
13:50
-
13:34
-
13:25
Партнерский контент