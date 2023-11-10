Маргарита Базылюк выиграла юниорский этап Гран-при в Казани

Маргарита Базылюк одержала победу на четвёртом этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. Фигуристка, одержавшая победу в короткой программе, сохранила лидерство и после произвольной, набрав в сумме 230,76 балла. На втором месте Виктория Морозова, набравшая 200,86 балла. Замыкает тройку призёров этапа Риана Кадырова, набравшая 194,74 балла.

Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024. Казань. Четвёртый этап. Девушки. Итоговое положение

1. Маргарита Базылюк – 230,76.

2. Виктория Морозова – 200,86.

3. Риана Кадырова — 194,74.

4. Агата Петрова – 193,49.

5. Таисия Коробицына – 187,21.

6. Полина Тихонова — 181,57.

7. Елизавета Лабутина – 179,47.

8. Милана Лебедева – 176,81.

9. Арина Кудлай – 175,66.

10. Софья Титова – 174,26.