Виктория Морозова — о втором месте на юниорском Гран-при: буду работать дальше

Фигуристка Виктория Морозова поделилась впечатлениями от четвёртого этапа юниорского Гран-при России в Казани, на котором она заняла второе место.

«Я очень рада, что заняла второе место с чистыми прокатами. Есть над чем работать, не всё было идеально. Но буду работать дальше. Четверной риттбергер? Думали пробовать, но решили, что чистый прокат будет намного выше и будет лучше для нас. Дальнейшие планы? Я буду ездить на всероссийские старты, накатывать четверной риттбергер и стабилизировать его», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, победу в этапе Гран-при в Казани одержала Маргарита Базылюк с результатом 230,76 балла. У Виктории Морозовой 200,86 и серебро. На третьем месте с 194,74 балла Риана Кадырова.