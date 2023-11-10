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Базылюк — о скандале с Еленой Костылевой: я её ни о чём не просила

Базылюк — о скандале с Еленой Костылевой: я её ни о чём не просила
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Победительница юниорского этапа Гран-при России в Казани, российская фигуристка Маргарита Базылюк ответила на вопрос о ситуации с йогуртом, после которой, по утверждению матери Елены Костылевой, её дочь выгнали из группы Этери Тутберидзе.

По версии Костылевой-старшей, Маргарита попросила Елену взять ей йогурт, после чего Этери Тутберидзе заметила ученицу с двумя упаковками йогурта.

«Как могу прокомментировать нашумевшую историю с йогуртом? Я Лену (Костылеву. — Прим. «Чемпионата») ни о чём не просила, чтобы она мне какой-то йогурт принесла. Всё. Возникали ли проблемы с питанием, сложности? Нет, я не сижу на диетах», — передаёт слова Маргариты Базылюк корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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