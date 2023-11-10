Гран-при России. Этап 4: где смотреть прямую трансляцию

Завтра, 11 ноября, начнутся соревнования взрослых на четвёртом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Казани.
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На этапе Гран-при России в Казани будут представлены три вида программы: женщины и мужчины выступят в одиночном катании, также участие в соревнованиях примут спортивные пары. 11 ноября спортсмены выступят с короткой программой. 12 ноября фигуристы представят произвольные программы.
Напомним, на третьем этапе Гран-при России в Красноярске победу в женском одиночном катании одержала фигуристка Анна Фролова, лучшим среди мужчин стал Дмитрий Алиев, а первое место в соревнованиях спортивных пар заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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