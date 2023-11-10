Фигурист Федотов из группы Тутберидзе выиграл юниорский этап Гран-при России в Казани

В Казани, где проходит четвёртый этап юниорской серии Гран-при России, стали известны обладатели наград среди юношей. Победу одержал Арсений Федотов, выигравший как короткую, так и произвольную программу.
С четвёртого на второе место за счёт успешного выступления во второй день соревнований поднялся Иван Рамзенков. Топ-3 замкнул Вадим Воронов.
Лев Лазарев из четырёх заявленных четверных прыжков исполнил только сольный лутц и опустился со второго на итоговое пятое место.
Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Четвёртый этап.Казань
Юноши
1. Арсений Федотов (Москва) – 270,49.
2. Иван Рамзенков (Санкт-Петербург) – 247,01.
3. Вадим Воронов (Москва) – 240,72.
4. Николай Колесников (Москва) – 231,84.
5. Лев Лазарев (Москва) – 230,45.
6. Макар Пузин (Московская область) – 226,84.
- 10 ноября 2023
-
20:10
-
20:04
-
19:39
-
19:17
-
19:02
-
18:55
-
18:46
-
18:38
-
18:21
-
17:35
-
17:30
-
17:23
-
16:54
-
16:40
-
16:08
-
15:57
-
15:49
-
15:43
-
15:34
-
14:44
-
13:55
-
12:40
-
12:28
-
12:09
-
09:19
- 9 ноября 2023
-
22:43
-
20:19
-
19:53
-
18:41
-
16:59
-
16:55
-
16:53
-
16:35
-
16:20
-
16:15