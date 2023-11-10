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Фигурист Федотов из группы Тутберидзе выиграл юниорский этап Гран-при России в Казани

В Казани, где проходит четвёртый этап юниорской серии Гран-при России, стали известны обладатели наград среди юношей. Победу одержал Арсений Федотов, выигравший как короткую, так и произвольную программу.

С четвёртого на второе место за счёт успешного выступления во второй день соревнований поднялся Иван Рамзенков. Топ-3 замкнул Вадим Воронов.

Лев Лазарев из четырёх заявленных четверных прыжков исполнил только сольный лутц и опустился со второго на итоговое пятое место.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Четвёртый этап.Казань

Юноши

1. Арсений Федотов (Москва) – 270,49.

2. Иван Рамзенков (Санкт-Петербург) – 247,01.

3. Вадим Воронов (Москва) – 240,72.

4. Николай Колесников (Москва) – 231,84.

5. Лев Лазарев (Москва) – 230,45.

6. Макар Пузин (Московская область) – 226,84.

Трансляции Гран-при России доступны в Okko.