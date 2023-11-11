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Гран-при России. Спортивные пары. Короткая программа
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Зрители отреагировали на оценки Софьи Муравьёвой на ГП России в Казани

Зрители отреагировали на оценки Софьи Муравьёвой на ГП России в Казани
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Российская фигуристка Софья Муравьёва, чисто откатавшая короткую программу на четвёртом этапе Гран-при в Казани, получила за прокат оценку 77,02 и занимает промежуточное второе место. В данный момент с результатом 81,09 в короткой программе лидирует Камила Валиева.

После выставления и оглашения оценок Муравьёвой зрители, пришедшие на соревнования, бурно отреагировали на оценки, посчитав их низкими. Несколько раз с трибун отчётливо слышалось слово «мало».

Этап Гран-при в Казани среди взрослых фигуристов проходит с 11 по 12 ноября. Напомним, серия Гран-при России по фигурному катанию состоит из шести этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара, Москва.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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