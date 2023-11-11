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Гран-при России. Спортивные пары. Короткая программа
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Горбачёва — о короткой программе на ГП в Казани: нужно справляться с волнением

Горбачёва — о короткой программе на ГП в Казани: нужно справляться с волнением
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Фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала прокат короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

«Короткая программа выдалась не лучшим образом, было много недочётов, было волнение, сложно было. В целом я додержала прокат, справилась, неплохо. Волнение есть на всех соревнованиях, волнуются все, кому не всё равно, нужно справляться с этим, кататься на максимум.

Сколько времени уйдёт на отработку тройного акселя? Всегда по-разному, надо делать его стабильным, вставлять в прокат, работаю над этим», — сказала Горбачёва в эфире Первого канала.

Напомним, после короткой программы фигуристка занимает третье место, на втором — Софья Муравьёва, лидирует по итогам программы Камила Валиева.

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