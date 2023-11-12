Владислав Дикиджи — о победе на ГП в Казани: не думал, что всё будет настолько хорошо

Победитель четвёртого этапа Гран-при России в Казани Владислав Дикиджи поделился впечатлениями от своего триумфа.

«Честно, пока эмоции непонятные: я вроде и рад, и вроде есть какое-то непонимание от того, что произошло. С одной стороны, я очень усердно тренировался. По сути, должен был показывать хороший результат, потому что, если работаешь, понятное дело, всё будет хорошо. Но не думал, что всё будет настолько хорошо. Мысль была, скорее, попасть в тройку, о первом месте вообще не размышлял.

Что во мне изменилось? Не знаю. Я выступил на мемориале Панина, мне очень понравилось. Там я исполнил что в короткой, что в произвольной четверной лутц. Из-за этого я ещё больше полюбил фигурное катание. Я скинул пять килограммов, мне стало намного легче прыгать, я стал более выносливым. Ещё я работаю с детьми, помимо тренировок. От всего этого становлюсь выносливее.

Мне очень нравится тренировать ребят. Особенно когда ко мне подходят и говорят, что у ребёнка стали лучше прыжки или вращения получаться. Мне очень приятно становится. Честно, мне легко совмещать. Может быть, от этого и появилась выносливость. Я пока что держусь. Мне хорошо.

Надо кайфовать, выходить на лёд с хорошим настроением, эмоции показывать. Я немного нервный в этом плане человек, у меня не получается. Я показал эмоции в конце, когда уже откатал чисто. Программа мне нравится. Думали с тренером в этом сезоне, может быть, поставить программу в стиле хип-хоп, какую-нибудь растанцовку сделать. Я могу. Может, тогда и компоненты повысятся», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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