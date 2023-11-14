Морозов – о прекращении работы с Мозер: на тот момент это показалось странным

Российская фигуристка Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые выступают в спортивной паре, в подкасте «Произвольная программа» высказались о прекращении работы с тренером Ниной Мозер.

Морозов: Это не было сюрпризом. Когда начинался новый олимпийский сезон, в новостях вышла очень большая статья от Нины Михайловны «Я устала, я не хочу больше тренировать». Я такой: чего? Начало сезона только. Мне показалось это интервью очень странным. Мы работали в команде, никаких нареканий не было, до Олимпиады шли вместе. Мне на тот момент это показалось странным. Но после Игр она действительно сказала, что больше тренировать не будет.

Тарасова: Она сказала просто: «Я прекращаю тренировать, ищите тренера».

Морозов: У нас страница перелистнулась, началась новая глава, в которую мы пошли в другом составе.

13 ноября серебряные призёры Олимпийских игр 2018 и 2022 года по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры.