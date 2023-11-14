Бестемьянова — о словах Родниной про первенство ЖЭКа: не согласна совершенно

Олимпийская чемпионка 1988 года, четырёхкратная чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала слова Ирины Родниной о том, что Гран-при России по фигурному катанию похож на первенство ЖЭКа.

«Со словами Родниной про то, что Гран-при России – первенство ЖЭКа, не согласна совершенно. Только что прошёл Гран-при в Казани, где были полные трибуны, мы это видели. Поэтому не знаю, о каких пустых трибунах шла речь в заявлении Родниной. На юниорских соревнованиях было немного зрителей, но это нормально. На взрослых было много людей», — цитирует Бестемьянову Legalbet.

Напомним, этап Гран-при России в Казани среди взрослых фигуристов состоялся 11-12 ноября.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.