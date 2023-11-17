Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на Гран-при ISU в Эспоо

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на пятом этапе серии Гран-при ISU, который проходит в Эспоо (Финляндия). За свой прокат Чок и Бэйтс получили от судей 85,61 балла. Второй результат показали канадцы Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен (82,62). На третьей позиции располагаются представители Финляндии Юлия Турккила и Маттиас Верслёйс (77,65).

Фигурное катание. Гран-при ISU. 5-й этап. Эспоо, Финляндия

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 85,61

2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) – 82,62

3. Юлия Турккила/Маттиас Верслёйс (Финляндия) — 77,65

4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 74,58

5. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) – 72,13

6. Катерина Мразкова /Даниэль Мразек (Чехия) – 70,59

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.